«Страшно одному под обстрелами»: Михаил Ширвиндт рассказал, как выжил в Дубае

15 марта 2026, 20:15

Михаил Ширвиндт рассказал о пребывании в Дубае во время обстрелов

Телеведущий Михаил Ширвиндт прибыл на Бали, где встретился с женой, после того как провёл 10 дней в Дубае. В своём блоге артист признался, что столкнулся со страхом, находясь в одиночестве в зоне ракетных обстрелов.





Ширвиндт не мог вылететь к супруге из-за задержки рейса. В итоге он добрался до Индонезии позже, а жена телеведущего ожидала его там прямым рейсом из Москвы. По словам Михаила, вынужденное пребывание в Объединённых Арабских Эмиратах дало ему время для размышлений.

«Любое безопасное место может стать небезопасным. Твоя защита — твоё отношение к происходящему», — заявил он.

«Когда ты один, тебе бывает страшно. Когда есть те, кто ждут тебя дома — тебе не страшно ничего», — отметил Михаил.