«Моя любовь. Детский садик — все!»: Лера Кудрявцева пришла на первый выпускной дочери
Лера Кудрявцева опубликовала фото с выпускного дочки Маши
54-летняя телеведущая рассказала о важном событии в жизни дочери. Лера Кудрявцева обнародовала трогательные снимки малышки.
Шестилетняя наследница Кудрявцевой распрощалась с детским садиком. Теперь Маша готовится к школе. Телеведущая опубликовала кадры с первого выпускного в жизни девочки в гимназии имени Е.М. Примакова.
Девочка предстала в стильном образе: она надела футболку с вязаными вставками и пышную юбку. Кудрявцева заплела девочке косички.
«Моя любовь. Детский садик — все!» — отметила Лера в личном блоге.
Поклонники принялись поздравлять Машу с началом нового периода в жизни.
«Какая же красивая! Прямо очень! Тьфу, чтобы не сглазить», «Какое счастье, что есть такая чудесная дочка у Леры», «Глаза — зеркало души, а они у нее прекрасны», «Когда вырастет, с такими глазами разобьет не одно сердце. Пусть будет счастлива!» — подчеркнули фолловеры.
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