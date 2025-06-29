«Моя любовь. Детский садик — все!»: Лера Кудрявцева пришла на первый выпускной дочери

29 июня 2025, 15:14

Лера Кудрявцева опубликовала фото с выпускного дочки Маши

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

54-летняя телеведущая рассказала о важном событии в жизни дочери. Лера Кудрявцева обнародовала трогательные снимки малышки.





Шестилетняя наследница Кудрявцевой распрощалась с детским садиком. Теперь Маша готовится к школе. Телеведущая опубликовала кадры с первого выпускного в жизни девочки в гимназии имени Е.М. Примакова.



Девочка предстала в стильном образе: она надела футболку с вязаными вставками и пышную юбку. Кудрявцева заплела девочке косички.





«Моя любовь. Детский садик — все!» — отметила Лера в личном блоге.

Дочь Леры Кудрявцевой Маша (Фото: Инстаграм* @leratv)



«Какая же красивая! Прямо очень! Тьфу, чтобы не сглазить», «Какое счастье, что есть такая чудесная дочка у Леры», «Глаза — зеркало души, а они у нее прекрасны», «Когда вырастет, с такими глазами разобьет не одно сердце. Пусть будет счастлива!» — подчеркнули фолловеры.