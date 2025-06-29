Сергей Жигунов отреагировал на ремейк сериала «Моя прекрасная няня»
На этой неделе появились сведения о возрождении популярного в нулевых ситкома «Моя прекрасная няня». Главную роль в сериале «Няня Оксана» исполнит юмористка Олеся Иванченко, для которой участие в проекте станет дебютом в качестве актрисы.
Артистка уже призывала не называть её «заменой» Анастасии Заворотнюк, которая исполнила главную роль в оригинальном проекте. Однако избежать сравнений не удастся и её коллеге Виктору Хориняку, который сыграет многодетного отца в новой версии.
В «Моей прекрасной няне» роль Шаталина исполнил Сергей Жигунов, который отказался комментировать ремейк сериала. Журналисты издания «АиФ» связались с его супругой Викторией, которая сказала лишь: «Спасибо за обращение. Не комментирует».
Ранее о новом сериале высказался Борис Смолкин, исполнивший в «Моей прекрасной няне» роль дворецкого Константина. Он отметил, что плохо относится к ремейкам, однако новый сериал посмотрит, чтобы понять, «что они там вытворили».
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