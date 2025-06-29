Сергей Жигунов отреагировал на ремейк сериала «Моя прекрасная няня»

29 июня 2025, 14:32

Сергей Жигунов (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

На этой неделе появились сведения о возрождении популярного в нулевых ситкома «Моя прекрасная няня». Главную роль в сериале «Няня Оксана» исполнит юмористка Олеся Иванченко, для которой участие в проекте станет дебютом в качестве актрисы.