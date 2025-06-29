«Ты моя опора, ты мой смысл жизни»: Диана Гурцкая обратилась к сыну в день его совершеннолетия

29 июня 2025, 14:21

Певица Диана Гурцкая поздравила сына Константина с 18-летием

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)

46-летняя народная артистка России Диана Гурцкая поздравила сына Константина с 18-летием.





Единственному сыну артистки и покойного бизнесмена Петра Кучеренко сегодня исполнилось 18 лет. Диана Гурцкая показала Константина в детстве и опубликовала фото, на котором позировала с наследником на одном из недавних мероприятий.



Исполнительница хита «Нежная» отметила, что ровно 18 лет назад ее жизнь обрела настоящий смысл.





«В моей жизни маленьким комочком счастья появился ты, сынок. Поразительно быстротечно время и вот — передо мной не по годам мудрый и взрослый парень, который впитал всё то лучшее, что позволяет ему с высоко поднятой головой, большим сердцем и чистыми помыслами смотреть в безусловно светлое будущее», — откровенничала певица в личном блоге.

Диана Гурцкая с сыном Константином (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)



«Ты моя опора, ты мой смысл жизни <...> Я тебя бесконечно люблю и безмерно тобой горжусь!» — заключила Гурцкая.