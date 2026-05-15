«Моя любовь»: Полина Гагарина заинтриговала поклонников фото с загадочным незнакомцем
Российская певица Полина Гагарина выложила в личных соцсетях интригующий снимок с неизвестным мужчиной. Артистка добавила к нему сердечко и фразу «моя любовь», но делиться с подписчиками подробностями пока не стала.
Многообещающий кадр опубликовали в материале Super.ru. Фотография сделана таким образом, что лицо мужчины разглядеть невозможно — в объектив попали только руки певицы и её избранника, а также нежный букет пионов. Судя по всему, подарок от него.
Напомним, что у Гагариной есть двое детей: 18-летний сын Андрей от брака с актёром Петром Кисловым и девятилетняя дочь Мия от фотографа Дмитрия Исхакова, с которым артистка рассталась в 2020 году. Подробнее о сложной истории жизни звезды, за успехами которой скрываются ранние потери, перемены в личной жизни и неожиданные романтические интриги, читайте в материале «Радио 1».
