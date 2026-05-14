«Сумасшедшая боль»: Кайли Дженнер призналась, через что прошла во время беременности
Кайли Дженнер впервые подробно рассказала о том, как тяжело проходила её вторая беременность. В подкасте Jake Shane’s Therapuss звезда призналась, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем и была вынуждена больше месяца соблюдать строгий постельный режим.
По словам Кайли, врачи диагностировали у неё раскрытие шейки матки на три сантиметра ещё во время беременности, из-за чего ей пришлось отказаться от привычного активного образа жизни.
«У меня была сумасшедшая боль при ишиасе и сильная боль в пояснице. Я очень хотела тренироваться», — призналась Дженнер.Знаменитость рассказала, что испытывала постоянный физический дискомфорт, а также тяжело переживала ограничения, связанные с необходимостью почти всё время находиться в постели.
Во время беременности сыном Эйром Кайли Дженнер набрала около 30 килограммов. По словам звезды, к моменту родов её вес достигал 95 килограммов.
Кайли также призналась, что в тот период у неё сильно изменились пищевые привычки: каждый вечер она съедала по пинте мороженого и постоянно хотела углеводы.
Сейчас Дженнер всё чаще откровенно рассказывает поклонникам о материнстве и сложностях, с которыми столкнулась после рождения детей.