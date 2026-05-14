«Сумасшедшая боль»: Кайли Дженнер призналась, через что прошла во время беременности

14 мая 2026, 22:34

Кайли Дженнер откровенно рассказала о тяжёлой второй беременности

Кайли Дженнер впервые подробно рассказала о том, как тяжело проходила её вторая беременность. В подкасте Jake Shane’s Therapuss звезда призналась, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем и была вынуждена больше месяца соблюдать строгий постельный режим.





По словам Кайли, врачи диагностировали у неё раскрытие шейки матки на три сантиметра ещё во время беременности, из-за чего ей пришлось отказаться от привычного активного образа жизни.





«У меня была сумасшедшая боль при ишиасе и сильная боль в пояснице. Я очень хотела тренироваться», — призналась Дженнер.