«Моё любимое плечо и моё сердечко»: Анна Седокова раскрыла личность человека, с которым побывала на «Матче года»

15 июля 2025, 13:37

Анна Седокова призналась, что посетила «Матч года» со старшей дочерью

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова ответила на упрёки в том, что она нашла «очередную жертву». Певица опубликовала фотографию с любимым человеком.





Звезда постепенно возвращается к привычной жизни после трагической гибели своего бывшего мужа Яниса Тиммы. В минувшие выходные Седокова посетила благотворительный «Матч года», собравший полные трибуны ЦСКА-Арены, вмещающие порядка 12 тысяч человек.



Бывшая солистка группы «ВИА Гра» снялась на стадионе вместе с Натальей Рудовой и Надеждой Сысоевой.



Анна Седокова с Натальей Рудовой и Надеждой Сысоевой (фото: Instagram* @annasedokova) Также Седокова обнародовала фотографию, на которой она позирует, положив голову на плечо человека в чёрном.





«Я на своем любимом плече», – подписала снимок Анна.