«Моё любимое плечо и моё сердечко»: Анна Седокова раскрыла личность человека, с которым побывала на «Матче года»
Анна Седокова призналась, что посетила «Матч года» со старшей дочерью
Анна Седокова ответила на упрёки в том, что она нашла «очередную жертву». Певица опубликовала фотографию с любимым человеком.
Звезда постепенно возвращается к привычной жизни после трагической гибели своего бывшего мужа Яниса Тиммы. В минувшие выходные Седокова посетила благотворительный «Матч года», собравший полные трибуны ЦСКА-Арены, вмещающие порядка 12 тысяч человек.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» снялась на стадионе вместе с Натальей Рудовой и Надеждой Сысоевой.
Также Седокова обнародовала фотографию, на которой она позирует, положив голову на плечо человека в чёрном.
«Я на своем любимом плече», – подписала снимок Анна.Кадр вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Хейтеры начали заваливать звезду обвинения в том, что она нашла «очередную жертву».
Видимо, не выдержав новую волну хейта, Седокова сегодня ракрыла человека, с которым сидела на хоккейном матче. Им оказалась старшая дочь певицы – 20-летняя Алина Белькевич.