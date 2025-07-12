«Я выбираю жизнь»: Анна Седокова объяснила своё поведение после смерти бывшего мужа

Анна Седокова заявила, что выбирает жизнь после смерти экс-мужа Яниса Тиммы
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова после трагической гибели бывшего мужа Яниса Тиммы приходила в себя постепенно – сначала она пропала из соцсетей, затем стала периодически появляться на светских мероприятиях и в итоге решилась выйти на сцену. Многие поклонники тогда осудили её за это, но певица поспешила объясниться.



Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» вышла в свет с 20-летней дочерью Алиной в откровенном кроп-топе и брюках алого цвета. Артистка веселилась на вечеринке, чем вызвала негодование фанатов. Они убеждены, что ей следует всё ещё скорбеть из-за внезапной кончины экс-супруга.

Седокова поспешила объяснить своё поведение, признавшись, что выбирает жизнь со всеми её проблемами и препятствиями.

«Проще для меня было бы по-другому. Просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя. Потому что они мне важны. И я сделаю всё для них», – заявила Анна в своём личном блоге.
Певица призналась, что никому не покажет, как ей больно внутри. Негативные эмоции она предпочитает выплёскивать в свои песни. Также она желает подать пример тем, кто прошёл сложные жизненные ситуации и не отчаялся.

Седокова добавила, что, несмотря на произошедшее, она хочет быть счастливой.

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Анастасия Чинкова

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