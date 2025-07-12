«Я выбираю жизнь»: Анна Седокова объяснила своё поведение после смерти бывшего мужа
Анна Седокова после трагической гибели бывшего мужа Яниса Тиммы приходила в себя постепенно – сначала она пропала из соцсетей, затем стала периодически появляться на светских мероприятиях и в итоге решилась выйти на сцену. Многие поклонники тогда осудили её за это, но певица поспешила объясниться.
Недавно бывшая солистка группы «ВИА Гра» вышла в свет с 20-летней дочерью Алиной в откровенном кроп-топе и брюках алого цвета. Артистка веселилась на вечеринке, чем вызвала негодование фанатов. Они убеждены, что ей следует всё ещё скорбеть из-за внезапной кончины экс-супруга.
Седокова поспешила объяснить своё поведение, признавшись, что выбирает жизнь со всеми её проблемами и препятствиями.
«Проще для меня было бы по-другому. Просто взять и сдаться, оставив своих детей одних на этой планете с ранами в душе. Но я выбираю жизнь ради них и ради себя. Потому что они мне важны. И я сделаю всё для них», – заявила Анна в своём личном блоге.Певица призналась, что никому не покажет, как ей больно внутри. Негативные эмоции она предпочитает выплёскивать в свои песни. Также она желает подать пример тем, кто прошёл сложные жизненные ситуации и не отчаялся.
Седокова добавила, что, несмотря на произошедшее, она хочет быть счастливой.