«Плачущие лживые тётки»: Катя Гордон жёстко прошлась по разлучницам Решетовой и Седоковой

15 июля 2025, 11:59

Катя Гордон назвала разлучниц Решетову и Седокову лживыми тётками

Катя Гордон (фото: Telegram @Gordonekaterina)

Катя Гордон счастлива в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом. Пара воспитывает общего сына Теодора и сыновей Даниила и Серафима от прошлых союзов звёздного адвоката.





44-летняя Гордон отметила важность доверия в браке. Во втором союзе она столкнулась с изменой супруга, поэтому всегда встаёт на сторону обманутых жён.





«Вот я, например, не могу изменить, потому что просто не расслаблюсь. Это же нужно что-то мутить, ехать, врать, потом телефон прятать. Я думаю: „Господи, сколько оргвопросов, и всё ради полчасика!“ Да ну нафиг! (...) Когда два взрослых человека решают вступить в брак, они, блин, должны понимать, что у них не будет постоянно страсти. Они договариваются, что будет и геморрой, и оплата коммунальных услуг, потом вы не будете друг друга хотеть, и это нормально. Мы с тобой договорились друг друга на этой очень непростой планете не предать!», – высказалась Гордон в RuTube-шоу «Злые языки».

«Я просто помню себя беременной в одном неудачном браке. И там появилась Аня Седокова, которая у меня в квартире в джинсах мужа фотографировалась. Я с пузом и Аня рассказывает, что она добрая девочка, классная, чистая», – вспомнила Гордон.