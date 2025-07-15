«Плачущие лживые тётки»: Катя Гордон жёстко прошлась по разлучницам Решетовой и Седоковой
Катя Гордон назвала разлучниц Решетову и Седокову лживыми тётками
Катя Гордон счастлива в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом. Пара воспитывает общего сына Теодора и сыновей Даниила и Серафима от прошлых союзов звёздного адвоката.
44-летняя Гордон отметила важность доверия в браке. Во втором союзе она столкнулась с изменой супруга, поэтому всегда встаёт на сторону обманутых жён.
«Вот я, например, не могу изменить, потому что просто не расслаблюсь. Это же нужно что-то мутить, ехать, врать, потом телефон прятать. Я думаю: „Господи, сколько оргвопросов, и всё ради полчасика!“ Да ну нафиг! (...) Когда два взрослых человека решают вступить в брак, они, блин, должны понимать, что у них не будет постоянно страсти. Они договариваются, что будет и геморрой, и оплата коммунальных услуг, потом вы не будете друг друга хотеть, и это нормально. Мы с тобой договорились друг друга на этой очень непростой планете не предать!», – высказалась Гордон в RuTube-шоу «Злые языки».Адвокат призналась, что больше всего её задевает история Анастасии Решетовой, которая в прошлом году стала причиной развода Алсу и Яна Абрамова. Разлучницей модель называла и бывшая избранница Тимати Алёна Шишкова. Рэпер проводил время с Решетовой, когда блондинка ждала их первенца.
«Я просто помню себя беременной в одном неудачном браке. И там появилась Аня Седокова, которая у меня в квартире в джинсах мужа фотографировалась. Я с пузом и Аня рассказывает, что она добрая девочка, классная, чистая», – вспомнила Гордон.Она отметила, что Седокова и Решетова – «плачущие лживые тётки», с которыми у неё нет желания разговаривать. По её мнению, это то же самое, что беседовать с человеком, который украл у вас кошелёк.