«Моё сердце раскололось»: Наталья Рудова сообщила о трагедии в своей семье

10 мая 2026, 14:14

Наталья Рудова рассказала о смерти своей собаки, которая прожила с ней 12 лет

Наталья Рудова (Фото: Instagram* @rudovanata)

Наталья Рудова сообщила в личном блоге о смерти своей собаки по кличке Мимисита. Актриса назвала эту новость личной и очень эмоциональной.





Питомец появился у неё неожиданно: Рудова взяла собаку из приюта, когда той уже исполнилось около шести лет. Актриса сразу почувствовала между ними особую связь. По словам Натальи, Мимисита быстро стала частью семьи и почти не отходила от хозяйки.

«Ты появилась в моей жизни неожиданно... Ты стала моим другом. Зайдя в мой дом, ты села возле меня и никогда не отходила. Мой хвостик. Моя хулиганка, моя маленькая девочка...» — написала артистка.

«Моё сердце снова раскололось и остановилось. Невозможно передать всю тоску и боль», — добавила она.