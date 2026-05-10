«Моё сердце раскололось»: Наталья Рудова сообщила о трагедии в своей семье
Наталья Рудова сообщила в личном блоге о смерти своей собаки по кличке Мимисита. Актриса назвала эту новость личной и очень эмоциональной.
Питомец появился у неё неожиданно: Рудова взяла собаку из приюта, когда той уже исполнилось около шести лет. Актриса сразу почувствовала между ними особую связь. По словам Натальи, Мимисита быстро стала частью семьи и почти не отходила от хозяйки.
«Ты появилась в моей жизни неожиданно... Ты стала моим другом. Зайдя в мой дом, ты села возле меня и никогда не отходила. Мой хвостик. Моя хулиганка, моя маленькая девочка...» — написала артистка.Рудова отметила, что питомцу было 18 лет, из которых 12 она прожила рядом с ней. Актриса призналась, что переживает тяжёлую утрату и испытывает сильную боль.
«Моё сердце снова раскололось и остановилось. Невозможно передать всю тоску и боль», — добавила она.Наталья поблагодарила собаку за то, что та оставалась с ней всё это время.