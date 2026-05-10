«Нужно отрабатывать»: Виктория Боня возмутилась тратам дочери

10 мая 2026, 14:04

Виктория Боня поссорилась с дочерью из-за отказа снимать видео для соцсетей

Анджелина Смерфит и Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня рассказала в личном блоге о конфликте с дочерью Анджелиной Смерфит во время отдыха в Куршевеле. Девочка отказалась снять короткий видеоблог для соцсетей матери, что и вызвало разногласия.





Боня призналась, что её возмутило такое поведение. Она поговорила с дочерью о ценности денег и ответственности за комфортную жизнь. В разговоре Виктория напомнила, что сама в подростковом возрасте подрабатывала на рынке, чтобы помогать семье.

«У тебя есть всё, Анджелина! Я тебя заставляю семечками, что ли, торговать на морозе? Я злюсь, потому что хочу, чтобы ты в будущем умела зарабатывать. Если ты ведёшь роскошный образ жизни — его нужно отрабатывать», — заявила телеведущая.