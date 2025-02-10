«Можем разойтись»: Цыганов рассказал о работе на съёмках с женой Юлией Снигирь

Евгений Цыганов (Фото: Телеграм @yuliasnigir)
Известный российский актёр Евгений Цыганов встретил нынешнюю супругу Юлию Снигирь ещё в 2014 году на съемках фильма «С чего начинается Родина». Пара нередко участвует в совместных проектах и их взаимодействии на съёмочной площадке далеко не всегда проходит гладко.
Когда артисты познакомились, Цыганов жил с Ириной Леоновой и ждал от неё седьмого ребёнка, напоминает StarHit. Однако спустя год мужчина ушёл от своей гражданской супруги к Снигирь, а через год у них родился сын, которого назвали Фёдором.
В прошлом году вышла очередная экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где главные роли исполнили как раз звёздные супруги. Евгений сыграл увядающего, но воскресшего Мастера, а его жена — очаровательную и любящую ведьму Маргариту. Часто бывает, что творческие браки распадаются из-за того, что супруги постоянно вместе не только в жизни, но и на сцене (экране). Однако очевидно, что Цыганов и Снигирь — абсолютно не тот случай.
Он признаётся, что не устал от своей партнёрши и получает удовольствие от совместной работы. И от жизни с ней, конечно тоже, говорит Евгений с улыбкой. Артист продолжает общаться с детьми от первого брака и помогает бывшей семье материально. У Юлии также хорошие отношения с многочисленными отпрысками мужа.
Снигирь подтверждает, что на съёмочной площадке у них с мужем частенько случаются конфликты. Она не терпит, когда ей что-то указывают. Вернее, не так: артистка не хочет, чтобы её делал замечания и подсказки именно её супруг.
Несмотря на конфликты и «тёрки» на сцене, экране и в жизни, пара явно счастлива вместе, это видно всякому. Актёры предполагают, что именно накал страстей и отношений помогает им гармонично существовать в одном пространстве.
Актёра нередко критикуют за скудное проявлений эмоций на экране. Цыганов относится к таким «предъявам» спокойно и философски. Он утверждает, что испытывает радость ежедневно, но для себя, а не напоказ.
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В прошлом году вышла очередная экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где главные роли исполнили как раз звёздные супруги. Евгений сыграл увядающего, но воскресшего Мастера, а его жена — очаровательную и любящую ведьму Маргариту. Часто бывает, что творческие браки распадаются из-за того, что супруги постоянно вместе не только в жизни, но и на сцене (экране). Однако очевидно, что Цыганов и Снигирь — абсолютно не тот случай.
«В принципе, все здорово! Иногда можем разойтись в моменте, причем категорически. Такие случаи бывали. Это очень волнительно и непросто», — говорит актёр.
Он признаётся, что не устал от своей партнёрши и получает удовольствие от совместной работы. И от жизни с ней, конечно тоже, говорит Евгений с улыбкой. Артист продолжает общаться с детьми от первого брака и помогает бывшей семье материально. У Юлии также хорошие отношения с многочисленными отпрысками мужа.
Снигирь подтверждает, что на съёмочной площадке у них с мужем частенько случаются конфликты. Она не терпит, когда ей что-то указывают. Вернее, не так: артистка не хочет, чтобы её делал замечания и подсказки именно её супруг.
«Я просто не люблю, когда мне Женя что-нибудь советует. Воспринимаю на личный счет сразу. Это было бы простительно любому другому партнеру, но не Жене», — заявила 41-летняя Снигирь.
Несмотря на конфликты и «тёрки» на сцене, экране и в жизни, пара явно счастлива вместе, это видно всякому. Актёры предполагают, что именно накал страстей и отношений помогает им гармонично существовать в одном пространстве.
Актёра нередко критикуют за скудное проявлений эмоций на экране. Цыганов относится к таким «предъявам» спокойно и философски. Он утверждает, что испытывает радость ежедневно, но для себя, а не напоказ.
«Я унылый, но счастливый!» — с улыбкой заключил Евгений.
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Александр Бойцов