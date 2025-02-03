Шокирующий разрыв: Евгений Цыганов оставил беременную жену с семью детьми ради молодой актрисы

3 февраля свой день рождения отмечает Андрей Чернышов — известный российский актер, который за годы своей карьеры успел сыграть в десятках фильмов и сериалах, завоевав признание зрителей и критиков. «Радио 1» расскажет о жизни и карьере Чернышова, о его самых ярких работах и профессиональном пути, а также о личной жизни.