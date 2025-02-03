Шокирующий разрыв: Евгений Цыганов оставил беременную жену с семью детьми ради молодой актрисы

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)
Евгений Цыганов — выдающийся деятель российского искусства, известный актёр театра и кино, талантливый режиссёр и сценарист. Кроме того, он является многодетным отцом. Этот актёр знаком публике по ролям капитана-снайпера Леонида в фильме «Битва за Севастополь», мастера в картине 2024 года «Мастер и Маргарита» и Саши Панкратова в сериале «Дети Арбата».
О личной жизни и творческих победах актёра читайте в материале «Радио 1».
В детстве Евгений Цыганов увлекался музыкой и обучался игре на фортепиано в музыкальной школе. В четырнадцать лет он стал участником рок-группы «А.S.», с которой выступал на Арбате. Однако через четыре года группа распалась, и Евгений вместе с другом основал новую рок-группу под названием «Гренки». Они выступали в ночных клубах Москвы и даже выпустили свой первый альбом.
Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Помимо музыки, Евгений с ранних лет интересовался театром. С 1988 года он начал исполнять детские роли в Театре на Таганке, где участвовал в таких постановках, как «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий» и «Дом на набережной».
После этого Евгений три года учился в Московской международной киношколе, где освоил операторское и звукорежиссёрское мастерство. Однако на данный момент Евгений Цыганов достиг гораздо большего успеха в актёрской карьере, а в качестве режиссёра он поставил всего четыре работы: две пьесы в театре и два фильма. Популярность Цыганова сильно возросла после участия в фильме «Дети Арбата», где он исполнил роль Саши Панкратова. После этой роли в карьере актёра стало больше ярких фильмов, которые нравятся зрителям.
Евгений Цыганов с детьми (Фото: соцсети)
Следует отметить, что сериал «Дети Арбата» не только принёс известность актёру, но и стал местом, где Евгений встретил свою будущую супругу Ирину Леонову. Согласно сюжету, их персонажи были влюблены друг в друга, взаимное чувство вспыхнуло и за пределами съёмочной площадки. Романтические отношения между актёрами стремительно развивались, и уже в 2005 году Цыганов и Леонова стали жить вместе.
В течение десяти лет, пока актеры были вместе, у пары появилось шестеро детей. Но официального оформления брака так и не случилось. Артисты говорили, что то не хватало времени, то не хватало сил. Кроме того, они оба были убеждены, что штамп в паспорте не является гарантией счастья. Евгений очень много работал, часто пропадал на репетициях, съёмках и гастролях. А Ирина занималась воспитанием детей. В 2015 году, когда Леонова была на седьмом месяце беременности, Евгений объявил, что уходит из семьи. Для Ирины это решение гражданского супруга стало полной неожиданностью. Она лишь однажды прокомментировала ситуацию журналистам, сказав, что Евгений её «подвёл».
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Официальной причиной расставания стала усталость и вечный шум в доме. По факту же Евгений Цыганов ушёл к другой актрисе, Юлии Снигирь, которая на тот момент ждала ребёнка от актёра. Юлия Снигирь заявляет, что не она стала причиной разрыва отношений между Евгением Цыгановым и Ириной Леоновой. Решение о разрыве отношений было принято до того, как Юлия Снигирь появилась в жизни Евгения. Хотя рождение седьмого ребёнка не вписывается в эту историю, Юлия не считает себя вправе что-либо объяснять.
Евгений продолжает активно сниматься в кино. В 2024 году отгремели премьеры сериалов «Первый номер» и «Минута тишины» с актером в главной роли. В 2025 году в производстве находятся пять лент с участием актера. В фильмах «Батя 2. Дед» и «Жемчуг» актер также порадует публику исполнением главных ролей.
Актёр признаётся, что из-за занятости проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы. При этом он старается брать кого-то из детей с собой на гастроли либо в другие поездки. И в целом, несмотря на то, что у актёра появилась новая семья с Юлией Снигирь, дети от Ирины Леоновой не остались без внимания отца. Он активно участвует в их жизни и воспитании.
Читайте также:
Стала известна причина, по которой теннисистка Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле
Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
«Я не хочу быть дочерью Майданова»: 16-летняя дочь певца мечтает съехать от него
Музыкант и актер в одном лице
В детстве Евгений Цыганов увлекался музыкой и обучался игре на фортепиано в музыкальной школе. В четырнадцать лет он стал участником рок-группы «А.S.», с которой выступал на Арбате. Однако через четыре года группа распалась, и Евгений вместе с другом основал новую рок-группу под названием «Гренки». Они выступали в ночных клубах Москвы и даже выпустили свой первый альбом.
Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Помимо музыки, Евгений с ранних лет интересовался театром. С 1988 года он начал исполнять детские роли в Театре на Таганке, где участвовал в таких постановках, как «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий» и «Дом на набережной».
После этого Евгений три года учился в Московской международной киношколе, где освоил операторское и звукорежиссёрское мастерство. Однако на данный момент Евгений Цыганов достиг гораздо большего успеха в актёрской карьере, а в качестве режиссёра он поставил всего четыре работы: две пьесы в театре и два фильма. Популярность Цыганова сильно возросла после участия в фильме «Дети Арбата», где он исполнил роль Саши Панкратова. После этой роли в карьере актёра стало больше ярких фильмов, которые нравятся зрителям.
Личная жизнь
Евгений Цыганов с детьми (Фото: соцсети)
Следует отметить, что сериал «Дети Арбата» не только принёс известность актёру, но и стал местом, где Евгений встретил свою будущую супругу Ирину Леонову. Согласно сюжету, их персонажи были влюблены друг в друга, взаимное чувство вспыхнуло и за пределами съёмочной площадки. Романтические отношения между актёрами стремительно развивались, и уже в 2005 году Цыганов и Леонова стали жить вместе.
В течение десяти лет, пока актеры были вместе, у пары появилось шестеро детей. Но официального оформления брака так и не случилось. Артисты говорили, что то не хватало времени, то не хватало сил. Кроме того, они оба были убеждены, что штамп в паспорте не является гарантией счастья. Евгений очень много работал, часто пропадал на репетициях, съёмках и гастролях. А Ирина занималась воспитанием детей. В 2015 году, когда Леонова была на седьмом месяце беременности, Евгений объявил, что уходит из семьи. Для Ирины это решение гражданского супруга стало полной неожиданностью. Она лишь однажды прокомментировала ситуацию журналистам, сказав, что Евгений её «подвёл».
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Официальной причиной расставания стала усталость и вечный шум в доме. По факту же Евгений Цыганов ушёл к другой актрисе, Юлии Снигирь, которая на тот момент ждала ребёнка от актёра. Юлия Снигирь заявляет, что не она стала причиной разрыва отношений между Евгением Цыгановым и Ириной Леоновой. Решение о разрыве отношений было принято до того, как Юлия Снигирь появилась в жизни Евгения. Хотя рождение седьмого ребёнка не вписывается в эту историю, Юлия не считает себя вправе что-либо объяснять.
Звезда «Склифосовского» Мария Куликова об отношении к актерам из РФ в Европе: «русских везде принимают тепло»
Цыганов сейчас
Евгений продолжает активно сниматься в кино. В 2024 году отгремели премьеры сериалов «Первый номер» и «Минута тишины» с актером в главной роли. В 2025 году в производстве находятся пять лент с участием актера. В фильмах «Батя 2. Дед» и «Жемчуг» актер также порадует публику исполнением главных ролей.
Актёр признаётся, что из-за занятости проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы. При этом он старается брать кого-то из детей с собой на гастроли либо в другие поездки. И в целом, несмотря на то, что у актёра появилась новая семья с Юлией Снигирь, дети от Ирины Леоновой не остались без внимания отца. Он активно участвует в их жизни и воспитании.
Читайте также:
Стала известна причина, по которой теннисистка Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле
Первый вылет сезона: Надежда Сысоева покинула проект со скандалом, Седокову обвинили в интригах, а Щербаков пожаловался на «тупизм»
«Я не хочу быть дочерью Майданова»: 16-летняя дочь певца мечтает съехать от него
Елена Генералова