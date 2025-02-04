Снигирь посмеялась над фото Евгения Цыганова с дочкой Полиной от экс-супруги

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: соцсети)
Телеведущая Юлия Снигирь посмеялась над фото актера Евгения Цыганова, где мужчина изображен с дочкой Полиной в контрастной одежде. Евгений в черном, а Полина — в белом.
Юлия Снигирь отреагировала на публикацию, поставив смеющийся смайлик. Пост также прокомментировали и прочие знаменитости.
Стоит сказать, что Полина в хороших отношениях с Юлией Снигирь. Молодая артистка, которая пошла по отцовским стопам, спрашивает у второй жены Цыганова мнения по поводу выбора нарядов.
Ранее сообщалось, как живет звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь.
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«Фамильной веселости у вас не отнять, ребята!» — написал Дмитрий Лысенков.
«Гы», — добавила Ирина Безрукова.
«Вы невероятный человек! И как же она на вас похожа!» — отреагировала исполнительница Джамила Раджабова.
«Веселые ребята», — подписал снимок сам Цыганов.
Стоит сказать, что Полина в хороших отношениях с Юлией Снигирь. Молодая артистка, которая пошла по отцовским стопам, спрашивает у второй жены Цыганова мнения по поводу выбора нарядов.
Ранее сообщалось, как живет звезда телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь.
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Никита Кротов