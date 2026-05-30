«Может изуродовать»: Виктория Боня призналась, что боится новой пластики
Виктория Боня снова заговорила о пластической хирургии, но на этот раз не для того, чтобы похвастаться очередным преображением, а чтобы поделиться страхами. Об этом пишет «МК».
Звезда призналась: она раздумывает над коррекцией нижней трети лица, но пока не готова решиться на этот шаг.
«Это такая серьёзная операция, которая может и изуродовать. Я ещё буду думать, стану ли когда-нибудь это делать», — поделилась опасениями Боня.Виктория опровергла слухи и о том, что «отрезала» себе нос. По её словам, после коррекции «лисьих глаз» у неё возник сильный отёк. Многие фанаты ошибочно приняли его за изменение формы носа.
«Я нос не трогала, он у меня свой, родной», — заявила модель.А на днях Боня порадовала поклонников новостью о восстановлении после серьёзной травмы ноги. Блогер сравнила повреждённую конечность со здоровой и с облегчением отметила, что отёк почти спал.