«Может изуродовать»: Виктория Боня призналась, что боится новой пластики

30 мая 2026, 19:55

Виктория Боня заявила, что боится операции на нижней трети лица

Виктория Боня снова заговорила о пластической хирургии, но на этот раз не для того, чтобы похвастаться очередным преображением, а чтобы поделиться страхами. Об этом пишет «МК».





Звезда призналась: она раздумывает над коррекцией нижней трети лица, но пока не готова решиться на этот шаг.

«Это такая серьёзная операция, которая может и изуродовать. Я ещё буду думать, стану ли когда-нибудь это делать», — поделилась опасениями Боня.

«Я нос не трогала, он у меня свой, родной», — заявила модель.