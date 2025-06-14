Буланова раскрыла, почему поедет на летние гастроли без молодого супруга
Певица Татьяна Буланова поедет на летние гастроли без молодого супруга
Певица Татьяна Буланова едет на российский юг: утром знаменитость собралась загорать и купаться в море, а вечером — выступать. В жаркие края она поедет без молодого супруга. Со слов артистки, Валерий Руднев не любит пляжный отдых.
Исполнительница хита «Ясный мой свет» отметила, что этим летом поедет в Сочи, Адлер, Геленджик и иные южные города. Певица планирует совместить приятное с полезным — до обеда дышать морским воздухом, а во второй половине дня готовиться к выступлению.
Однако Буланова не собирается брать на летние гастроли мужа, который младше ее на 19 лет.
«Он не любит отдыхать: будет работать», — откровенничала знаменитость в беседе с mk.ru.
До этого Татьяна рассказывала, что не живет с возлюбленным. Она большую часть времени проводит в Санкт Петербурге, а Валерий Руднев — в столице. Бизнесмен желает, чтобы супруга переехала к нему, но артистка не соглашается из-за работы. Со слов Булановой, она не так часто видится с партнером: их встречи происходят, когда Татьяна приезжает в Москву с выступлением. Еще Руднев навещает избранницу в Петербурге.