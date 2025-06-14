Буланова раскрыла, почему поедет на летние гастроли без молодого супруга

14 июня 2025, 17:39

Певица Татьяна Буланова поедет на летние гастроли без молодого супруга

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

Певица Татьяна Буланова едет на российский юг: утром знаменитость собралась загорать и купаться в море, а вечером — выступать. В жаркие края она поедет без молодого супруга. Со слов артистки, Валерий Руднев не любит пляжный отдых.





Исполнительница хита «Ясный мой свет» отметила, что этим летом поедет в Сочи, Адлер, Геленджик и иные южные города. Певица планирует совместить приятное с полезным — до обеда дышать морским воздухом, а во второй половине дня готовиться к выступлению.



Однако Буланова не собирается брать на летние гастроли мужа, который младше ее на 19 лет.





«Он не любит отдыхать: будет работать», — откровенничала знаменитость в беседе с mk.ru.