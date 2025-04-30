Муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме – фото

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)
Муж Леры Кудрявцевой вышел на связь после новостей об алкоголизме. 37-летний Игорь Макаров опубликовал фотографию в личном блоге.
Первые разговоры о разладе в семье телеведущей появились в прошлом году, когда Кудрявцева обвинила супруга в зависимости и ушла от него. Спустя время пара помирилась, но уже в начале 2025 года звезда экранов вновь заговорила о проблемах. Лера призналась, что устала спасать спортсмена и сама нуждается в помощи психолога. Всё это время Макаров отмалчивался, но сейчас всё же решил выйти на связь.
В личном блоге хоккеист опубликовал фотографию из спортзала. По всей видимости, он намерен восстановить прежнюю форму.
Игорь Макаров (фото: Instagram* @igor_makarov25)
Пока неизвестно, удалось ли Лере и Игорю восстановить отношения. Сейчас телеведущая находился вместе с дочерью от Макарова в санатории в Сочи.
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*запрещён в РФ
В личном блоге хоккеист опубликовал фотографию из спортзала. По всей видимости, он намерен восстановить прежнюю форму.
Игорь Макаров (фото: Instagram* @igor_makarov25)
Пока неизвестно, удалось ли Лере и Игорю восстановить отношения. Сейчас телеведущая находился вместе с дочерью от Макарова в санатории в Сочи.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова