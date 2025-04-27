Лера Кудрявцева рассказала о достижении 6-летней дочери

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в личном блоге о том, что ее 6-летняя дочь впервые стала участником турнира по бальным танцам.
Лера не стала скрывать, что ее дочь Маша очень волновалась перед турниром. Кудрявцева поделилась кадрами с выступления, где наследница телеведущей предстала в танцевальном наряде цвета фуксии, а ее волосы были собраны в тугой гладкий пучок.
Девочка всячески пыталась скрывать свое волнение, из-за чего у нее получилось держаться уверенно на танцполе во время соревнований. Лера с гордостью объявила, что Маше вручили медаль и грамоту.
Дочь Леры Кудрявцевой Маша (Фото: Телеграм @lerakudryavtseva)
Стоит напомнить, что девочка появилась в браке Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова.
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Девочка всячески пыталась скрывать свое волнение, из-за чего у нее получилось держаться уверенно на танцполе во время соревнований. Лера с гордостью объявила, что Маше вручили медаль и грамоту.
Дочь Леры Кудрявцевой Маша (Фото: Телеграм @lerakudryavtseva)
«Моя клубничка сегодня первый раз участвовала в турнире по бальным танцам», — откровенничала телеведущая в социальных сетях.
Стоит напомнить, что девочка появилась в браке Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова.
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Ольга Енгалычева