«Муж обо всём позаботился»: Карина Кросс рассказала о семейной жизни после венчания
Карина Кросс поделилась подробностями подготовки к свадьбе с 22-летним хоккеистом Марком Рудаковским. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам блогерши, все организационные вопросы её супруг полностью взял на себя.
«У нас уже всё готово. У меня муж обо всём позаботился!» — рассказала счастливая Кросс во время показа новой коллекции Mastersuit.При этом точную дату и место проведения масштабного торжества пара пока держит в секрете. Карина Кросс также призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой в новых отношениях и впервые ощущает настоящую гармонию.
По словам блогерши, главное для неё — ощущение поддержки и спокойствия рядом с любимым человеком. Поклонники пары уже активно поздравляют молодожёнов и ждут подробностей будущего праздника.