Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию
Отец актрисы Ольги Погодиной попал в реанимацию. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
У отца Погодиной, 86-летнего Станислава Бобовича, врачи диагностировали гнойное воспаление слюнной железы. Медики экстренно госпитализировали мужчину в реанимацию в Москве. На текущий момент доктора обходятся консервативным лечением.
Актриса сильно переживает за состояние отца и всё время проводит с ним. Месяц назад Ольга Погодина потеряла мужа Алексея Пиманова. Отец артистки — бывший госслужащий, он работал главным инженером завода в Люберцах.
В материале «Радио 1» рассказываем, у кого Ольга Погодина «увела» Алексея Пиманова. Кроме того, выяснили, какие тайны хранила актриса.
Читайте также: