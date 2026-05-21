Достижения.рф

«Не надо ждать боли»: актриса Волкова призвала женщин регулярно проходить обследования

Екатерина Волкова перенесла операцию по удалению новообразования
Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Екатерина Волкова рассказала поклонникам, что перенесла операцию после обнаружения новообразований. Актриса вышла на связь уже после вмешательства и сообщила, что сейчас чувствует себя нормально и восстанавливается дома.



Подробности диагноза звезда раскрывать не стала, однако призналась, что проблемы удалось выявить не сразу.

«Нашли кое-что в одном месте, и ещё кое-что в другом. Всё решаемо, не фатально, но факт остаётся фактом — без симптомов процессы уже шли», — поделилась артистка.
Екатерина Волкова также призналась, что обычно откладывает визиты к врачам до появления серьёзных симптомов, однако после случившегося решила обратиться к подписчицам с важным призывом.

Актриса напомнила о необходимости регулярных обследований: посещения гинеколога, УЗИ молочных желёз и органов малого таза, а также сдачи базовых анализов.

Поклонники массово поддержали артистку в комментариях и пожелали ей скорейшего восстановления.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0