«Не надо ждать боли»: актриса Волкова призвала женщин регулярно проходить обследования

21 мая 2026, 11:41

Екатерина Волкова перенесла операцию по удалению новообразования

Екатерина Волкова рассказала поклонникам, что перенесла операцию после обнаружения новообразований. Актриса вышла на связь уже после вмешательства и сообщила, что сейчас чувствует себя нормально и восстанавливается дома.





Подробности диагноза звезда раскрывать не стала, однако призналась, что проблемы удалось выявить не сразу.





«Нашли кое-что в одном месте, и ещё кое-что в другом. Всё решаемо, не фатально, но факт остаётся фактом — без симптомов процессы уже шли», — поделилась артистка.