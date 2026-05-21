«Не надо ждать боли»: актриса Волкова призвала женщин регулярно проходить обследования
Екатерина Волкова перенесла операцию по удалению новообразования
Екатерина Волкова рассказала поклонникам, что перенесла операцию после обнаружения новообразований. Актриса вышла на связь уже после вмешательства и сообщила, что сейчас чувствует себя нормально и восстанавливается дома.
Подробности диагноза звезда раскрывать не стала, однако призналась, что проблемы удалось выявить не сразу.
«Нашли кое-что в одном месте, и ещё кое-что в другом. Всё решаемо, не фатально, но факт остаётся фактом — без симптомов процессы уже шли», — поделилась артистка.Екатерина Волкова также призналась, что обычно откладывает визиты к врачам до появления серьёзных симптомов, однако после случившегося решила обратиться к подписчицам с важным призывом.
Актриса напомнила о необходимости регулярных обследований: посещения гинеколога, УЗИ молочных желёз и органов малого таза, а также сдачи базовых анализов.
Поклонники массово поддержали артистку в комментариях и пожелали ей скорейшего восстановления.