Муж звезды «Битвы экстрасенсов» рассказал, что она видела перед смертью

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«Взгляд отсутствующий. Она сквозь меня смотрит и показывает, как будто за мной кто-то идет! У меня состояние было жуткое, я даже не хотел оборачиваться назад, смотреть, что там происходит. У нее взгляд идет за своим пальцем, как будто она мне на что-то показывает: „Смотри“», — вспоминал мужчина.
Тогда он вызвал скорую помощь, Дарию забрали в больницу, где она умерла через два дня, не приходя в сознание. Воскобоев рассказал, что первые метастазы появились у Дарии в молочных железах, затем болезнь поразила другие органы. Пара несколько раз ездила в Израиль, пытаясь победить болезнь, но и прославленные врачи советской школы, обосновавшиеся в Земле Обетованной, помочь не смогли.
«У нее были операция за операцией. Насколько я понял, там опухоли уже в костях были, позвоночник меняли частично. Опухоль была в голове. Как только она увеличивалась, то прямо жуткие боли были. Насколько я понял, уже на момент смерти опухоли вообще везде были — во всех органах», — делится вдовец тяжелыми воспоминаниями.
По словам мужа, экстрасенс планировала уйти от магии и направить силы на семью и обычную жизнь.
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