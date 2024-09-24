Патриарх Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призвал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.
«Неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе. А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников», — пояснил он.Патриарх подчеркнул, что неоязычество распространяется из-за ложного убеждения, что православие несовместимо с воинской силой и героизмом, однако «лживость этого мифа доказывается многими святыми воинами, память о подвигах которых хранит наша Церковь».
«Думаю, настало время, особенно для наших священников, которые работают в Вооруженных силах, постоянно обращать внимание воинов на подвиги христианских святых, которые служили своему Отечеству в армии, в Вооруженных силах», — отметил патриарх.Напомним, многие люди очень часто путают понятия «религия» и «магия»: веря в Бога, идут к магам, гадалкам, экстрасенсам, чтобы узнать будущее или вылечиться от недугов. В советском религиоведении считалось, что «магия является составной частью и всех современных религий». Но так ли это на самом деле, как связаны эти два понятия и почему Россию нельзя назвать православной — рассказал Протоиерей Димитрий Ильичёв в беседе с «Радио 1».
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