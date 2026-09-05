Муж звезды «Счастливы вместе» задолжал ФНС свыше двух млн рублей
У мужа звезды сериала «Счастливы вместе» Константина Масленникова возникли финансовые обязательства перед Федеральной налоговой службой. Общая задолженность бизнесмена превышает 2,4 млн рублей.
Согласно данным сервиса Rusprofile, проблемы выявили в двух принадлежащих ему компаниях, пишет «Газета.Ru». Кинокомпания «Космасмедиа», совладельцем которой Масленников является вместе с супругой, должна ФНС 2,1 млн рублей. Кроме того, аналогичная задолженность на 366 тыс. 134 рубля числится за индивидуальным предпринимателем Масленниковым, владеющим 90% цветочного бизнеса «Фломастер».
Дарья Сагалова и Константин Масленников состоят в браке с 2011 года. Актриса, получившая широкую популярность благодаря роли Светы Букиной, после замужества практически оставила карьеру ради семьи. Она вернулась к съемкам в продолжении ситкома «Букины», однако затем покинула проект, сославшись на несогласие с сюжетными решениями.
Сейчас Сагалова крайне избирательно подходит к предложениям о работе. В интервью она неоднократно подчеркивала, что для нее категорически неприемлемы постельные сцены и любовные линии в кадре.
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