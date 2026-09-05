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Муж звезды «Счастливы вместе» задолжал ФНС свыше двух млн рублей

Муж актрисы Дарьи Сагаловой Константин Масленников должен ФНС 2,4 млн рублей
Дарья Сагалова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

У мужа звезды сериала «Счастливы вместе» Константина Масленникова возникли финансовые обязательства перед Федеральной налоговой службой. Общая задолженность бизнесмена превышает 2,4 млн рублей.



Согласно данным сервиса Rusprofile, проблемы выявили в двух принадлежащих ему компаниях, пишет «Газета.Ru». Кинокомпания «Космасмедиа», совладельцем которой Масленников является вместе с супругой, должна ФНС 2,1 млн рублей. Кроме того, аналогичная задолженность на 366 тыс. 134 рубля числится за индивидуальным предпринимателем Масленниковым, владеющим 90% цветочного бизнеса «Фломастер».

Дарья Сагалова и Константин Масленников состоят в браке с 2011 года. Актриса, получившая широкую популярность благодаря роли Светы Букиной, после замужества практически оставила карьеру ради семьи. Она вернулась к съемкам в продолжении ситкома «Букины», однако затем покинула проект, сославшись на несогласие с сюжетными решениями.

Сейчас Сагалова крайне избирательно подходит к предложениям о работе. В интервью она неоднократно подчеркивала, что для нее категорически неприемлемы постельные сцены и любовные линии в кадре.

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