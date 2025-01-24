«Неприемлемый сценарий»: Дарья Сагалова отказалась сниматься во втором сезоне «Букиных» из-за конфликта

Дарья Сагалова (Фото: соцсети)
Дарья Сагалова не будет сниматься в новом сезоне сериала «Букины» в роли Светы Букиной из-за разногласий с создателями проекта, которые прописали для нее «абсолютно неприемлемый сценарий».
Фанаты заметили, что Сагаловой нет на фотографиях со съемок нового сезона «Букиных». Она пояснила, что для нее написали «сценарий, абсолютно неприемлемый».
Еще в прошлом году Сагалова говорила, что Света Букина повзрослела, стала мамой и стала более ответственной.
Сагалова давно отошла от актерской профессии. Она занимается воспитанием троих дочерей. По ее словам, она сама делает с девочками уроки, возит их на занятия и не является мамой-актрисой или мамой-кукушкой.
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«Героиня, которую они прописали, это немного не я. В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — пояснила свое отсутствие в сериале актриса в беседе со «СтарХитом».
Еще в прошлом году Сагалова говорила, что Света Букина повзрослела, стала мамой и стала более ответственной.
Сагалова давно отошла от актерской профессии. Она занимается воспитанием троих дочерей. По ее словам, она сама делает с девочками уроки, возит их на занятия и не является мамой-актрисой или мамой-кукушкой.
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Элина Позднякова