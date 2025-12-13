13 декабря 2025, 18:31

Дарья Сагалова (Фото: Instagram*/@dariasagalova)

Для миллионов зрителей Дарья Сагалова навсегда осталась «Светкой Букиной» — легкомысленной блондинкой с чупа-чупсом из сериала «Счастливы вместе». Однако за кулисами смешных сценок актриса вела настоящую войну с продюсерами и сценаристами, пытаясь отстоять своё достоинство, а затем и вовсе ушла из профессии. 14 декабря ей исполняется 40 лет. О творческом пути и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».





Биография Дарьи Сагаловой

Дарья Сагалова (Фото: Instagram*/@dariasagalova)

«Я на протяжении съёмок каждый раз с ними боролась — они постоянно пытались добавить перчинки», — вспоминала Сагалова, объясняя, что не хотела становиться дурным примером для подрастающих зрительниц, цитирует актрису издание 78.ru.

Личная жизнь: тайный брак и дети

Дарья Сагалова с дочерьми Елизаветой и Стефанией (Фото: Instagram*/@dariasagalova)

«У нас в семье есть четкие разграничения. Моя забота — это дом. Также на мне лежит ответственность за девочек — учеба, занятия, одежда, еда. Константин решает мужские вопросы», — рассказывала Дарья про быт в одном из интервью.

Судьбоносный разрыв с «Букиными»

Дарья Сагалова (Фото: Instagram*/@dariasagalova)

«За этот продакт-плейсмент нам не платили. Достаточно быстро эта г***лапша нам надоела, особенно когда мы поняли, что делаем это бесплатно», — делилась Сагалова с журналистами.

«В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей, и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — заявила актриса, принципиально отказавшись от съёмок.

Сагалова про домогательства в актерской среде

Дарья Сагалова (Фото: Instagram*/@dariasagalova)

«Все-таки это не столько амбиции, сколько нечистоплотность твоя личная. И твоя принципиальная позиция по жизни, и твое отношение ко многим вещам в этой жизни».

Где живёт и чем занимается Сагалова сейчас