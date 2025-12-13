Домогательства режиссеров, уход из актерской профессии и трое детей: как сейчас живет звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова?
Для миллионов зрителей Дарья Сагалова навсегда осталась «Светкой Букиной» — легкомысленной блондинкой с чупа-чупсом из сериала «Счастливы вместе». Однако за кулисами смешных сценок актриса вела настоящую войну с продюсерами и сценаристами, пытаясь отстоять своё достоинство, а затем и вовсе ушла из профессии. 14 декабря ей исполняется 40 лет. О творческом пути и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».
Биография Дарьи СагаловойДарья Сагалова родилась 14 декабря 1985 года в Подольске, в семье экономистов, далёкой от мира искусства. Уже в шесть лет она начала заниматься танцами в студии «Фантазия», с которой ездила на крупные фестивали. На одном из таких выступлений её заметил директор Государственного театра киноактёра Олег Бутахин и предложил сыграть Золушку. Это стало её театральным дебютом и отправной точкой в карьере.
Несмотря на серебряную медаль в гимназии и знание двух языков, Дарья выбрала творческий путь и поступила в Московский государственный университет культуры и искусств. Параллельно с учёбой она играла в Театре киноактёра и в 2005 году дебютировала в кино. Снималась она и в молодёжном сериале «Клуб», где сыграла танцовщицу гоу-гоу Умку. Но судьбоносным стал 2006 год. На последний день кастинга «Счастливы вместе» Дарья пришла, почти не надеясь на успех, и её сразу утвердили на роль Светы Букиной.
Однако сама актриса испытала шок, прочитав сценарий. Героиня, прописанная как сексуально озабоченная и глупая девица, вызывала у неё отвращение. Продюсерам пришлось долго её уговаривать приступить к работе.
«Я на протяжении съёмок каждый раз с ними боролась — они постоянно пытались добавить перчинки», — вспоминала Сагалова, объясняя, что не хотела становиться дурным примером для подрастающих зрительниц, цитирует актрису издание 78.ru.
Несмотря на сопротивление, роль принесла ей феноменальную популярность. В 2008 году журнал «Maxim» признал её самой сексуальной женщиной России, а участие в шоу «Танцы со звёздами» и «Интуиция» (где она выиграла миллион рублей) лишь укрепило её статус звезды. После «Счастливы вместе» были роли в «Волчице», «Ночных сёстрах», фэнтези «Тайный город» и комедии «Улётный экипаж». В 2009 году, получив красный диплом, Дарья открыла собственную школу танцев, доказав, что её профессиональные интересы выходят далеко за рамки одной, пусть и культовой, роли.
Личная жизнь: тайный брак и детиВ отличие от своего экранного образа, в реальной жизни Дарья девушка строгих правил ведущая довольно скрытый образ жизни. Её амурные дела долгое время оставались тайной для прессы. Оказывается, с будущим мужем, бизнесменом Константином Масленниковым, она тайно встречалась целых восемь лет — с 17 лет и вплоть до самой свадьбы в январе 2011 года. С Константином её познакомил общий друг, актёр Алексей Чадов.
Брак оказался прочным. У супругов трое дочерей: Елизавета (род. 2011), Стефания (род. 2015) и Милана (род. 2019). Семья — абсолютный приоритет актрисы, и всё в доме подчинено её правилам.
«У нас в семье есть четкие разграничения. Моя забота — это дом. Также на мне лежит ответственность за девочек — учеба, занятия, одежда, еда. Константин решает мужские вопросы», — рассказывала Дарья про быт в одном из интервью.
Детей она воспитывает сама, не перекладывая обязанности на няню, и гордится, что она «настоящая мама, не мама-актриса и не мама-кукушка»
Судьбоносный разрыв с «Букиными»История борьбы за образ Светы Букиной — это лишь вершина айсберга. По признанию Сагаловой, атмосфера на съёмочной площадке ситкома порой переходила допустимые границы. По её словам, работа была довольно увлекательной, но часто представляла сложности. Особенно актрисе запомнилась сцена, где ей пришлось залезть в клетку с тараканами, которых Сагалова очень боится.
Её раздражало и то, что ей постоянно приходилось есть в кадре лапшу быстрого приготовления. Создатели сериала заключили рекламный контракт, из-за которого все персонажи на протяжении нескольких эпизодов должны были употреблять это невкусное блюдо совершенно бесплатно.
«За этот продакт-плейсмент нам не платили. Достаточно быстро эта г***лапша нам надоела, особенно когда мы поняли, что делаем это бесплатно», — делилась Сагалова с журналистами.
Со временем участие в проекте стало даваться Дарье всё труднее, в том числе психологически: продюсеры не хотели даже немного изменить образ её персонажа, хотя актриса к тому времени уже стала мамой и заметно изменилась внешне. Но большие гонорары перевешивали желание уйти — по её словам, платили просто невероятные деньги, от которых невозможно было отказаться.
Главный скандал, который обнажил все противоречия, разразился в 2024-2025 годах вокруг сиквела «Букины». Казалось, возвращение культового проекта спустя 10 лет — радостное событие для всех. Актриса даже уговаривала создателей сделать её героиню более серьёзной и взрослой. Однако для второго сезона ей предложили сценарий, который она сочла абсолютно неприемлемым.
«В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей, и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — заявила актриса, принципиально отказавшись от съёмок.
Это был громкий, почти скандальный разрыв с проектом, сделавшим её знаменитой. По словам Сагаловой, это решение ввергло её в депрессию, но было необходимо: «это уже не моя история».
Сагалова про домогательства в актерской средеПарадокс славы Дарьи Сагаловой заключается в том, что та самая роль, которая принесла ей всенародную любовь, стала и её проклятием. Кастинг-директора и режиссёры отказывались видеть в ней серьёзную, многогранную актрису, глядя на нее только через призму Светки Букиной. С этим связана и самая болезненная страница её профессиональной жизни. Иногда случалось и такое, что режиссёры, знакомые лишь с ее экранным образом, домогались до нее и пытались предложить работу ценой «похода в ресторан».
Эти домогательства были не разовым инцидентом. В 2024 году Сагалова призналась, что «похожий опыт перенесла на себе неоднократно», имея в виду непристойные предложения от людей, обещавших карьерный рост в обмен на личные услуги. Она прямо заявила, что распространение такой практики в кино не редкость. Вот как она сама объясняла свой категоричный отказ идти на такие сделки:
«Все-таки это не столько амбиции, сколько нечистоплотность твоя личная. И твоя принципиальная позиция по жизни, и твое отношение ко многим вещам в этой жизни».
Эта «старая закалка», как называет её актриса, в итоге дорого ей обошлась. Вместо головокружительной карьеры она выбрала тишину и семью, а в кино снялась всего в 16 проектах, ни один из которых не повторил успеха «Счастливы вместе».