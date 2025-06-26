Музыкальный критик высмеял Пригожина за дуэт с Инстасамкой
Сергей Соседов не понимает сотрудничества Пригожина с Инстасамкой
Недавно стало известно, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин начал сотрудничать с рэп-исполнительницей Дарьей Зотеевой, известной как Инстасамка. Но творческую коллаборацию оценили не все. Музыкальный критик Сергей Соседов выразил непонимание данным содружеством.
Эксперт выразил своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей. Соседов не понимает, зачем музыкальному продюсеру такая подопечная. Журналист считает, что Пригожин совсем потерял голову из-за желания быть вечно популярным.
«Ради того, чтобы устроить себе очередной пиар, он начинает уже просто вступать в ненужные связи с молодыми так называемыми исполнителями. Творческий нюх у Пригожина, судя по всему, совсем пропал», — высказался Соседов.Критик отметил, что попытки реабилитировать поп-певицу, у которой кроме мата ничего не льётся изо рта, плохая идея. Сергей указал, что бизнесмен любит «везде совать свой нос» и оказываться в эпицентрах скандалов, чтобы о нём не забыли.