Музыкальный критик высмеял Пригожина за дуэт с Инстасамкой

26 июня 2025, 13:44

Сергей Соседов не понимает сотрудничества Пригожина с Инстасамкой

Дарья Зотеева (Фото: Telegram @instasamkacore)

Недавно стало известно, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин начал сотрудничать с рэп-исполнительницей Дарьей Зотеевой, известной как Инстасамка. Но творческую коллаборацию оценили не все. Музыкальный критик Сергей Соседов выразил непонимание данным содружеством.





Эксперт выразил своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей. Соседов не понимает, зачем музыкальному продюсеру такая подопечная. Журналист считает, что Пригожин совсем потерял голову из-за желания быть вечно популярным.

«Ради того, чтобы устроить себе очередной пиар, он начинает уже просто вступать в ненужные связи с молодыми так называемыми исполнителями. Творческий нюх у Пригожина, судя по всему, совсем пропал», — высказался Соседов.