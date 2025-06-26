«Продавал там всякую гадость»: Викторию Боню обвиняют по наркотической статье

26 июня 2025, 12:59

Виктории Бони грозит уголовное дело за пропаганду наркотиков

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня «попала» под статью о пропаганде наркотиков. По словам блогера, административный протокол связан с её сайтом, где была размещена информация о продаже запрещённых веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей мирового судебного участка №184.





По информации на портале судов общей юрисдикции Москвы, в отношении российской телеведущей 28 мая был составлен протокол по статье о пропаганде наркотических средств с использованием сети Интернет. Данный документ будут рассматривать 26 июня на судебном заседании. Дело Бони связано с рекламой на её сайте запрещённых магазинов, где продают наркотические вещества.



Сама Боня уже дала ответ на данный инцидент в своём блоге, где заверила подписчиков, что никакого отношения к пропаганде наркотиков не имеет.

«У меня был домен, мы перестали его использовать, и им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость. Вот и вся история», — сообщила девушка.