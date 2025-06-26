«Люди поверили Гузеевой»: адвокат раскрыл подробности аферы с виллами на Бали

26 июня 2025, 12:51

Адвокат Зорин: Гузеева не вышла на связь после обращения в полицию на Домогацкого

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Телеведущая Лариса Гузеева не вышла на связь после обращения в МВД на бизнесмена Сергея Домогацкого после скандала с продажей вилл на Бали. Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Зорин в беседе с NEWS.ru.





Правозащитник подчеркнул, что обманутые россияне, которые планировали приобрести дома на острове, были вынуждены обратиться в полицию и к журналистам из-за молчания звезды. Причём конфликт начался ещё в Москве, где Домогацкий рекламировал строительство домов. Однако обязательства перед клиентами он так и не выполнил.



После переезда всего бизнеса в Индонезию, Домогацкий начал показывать дешёвые виллы по цене 200 тысяч долларов за 85 квадратных метров и участок земли. Гузеева участвовала в раскрутке этих объектов, о чём свидетельствуют видео, представленные на каналах бизнесмена в популярных соцсетях. Многие инвесторы решили вложить средства в том числе потому, что доверились авторитету телеведущей.



Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Гузееву подозревают в причастности к мошеннической схеме с виллами на Бали. Проверку в отношении бессменной ведущей программы «Давай поженимся» на Первом канале попросили провести шесть россиян. Они убеждены, что Гузееву вовлекли в обман покупателей, которые хотели приобрести дома на острове Нуса Пенида. Читайте также: Шесть россиян подали на Ларису Гузееву заявление в полицию «И как-то пошло, пошло поехало»: Нагиев раскрыл подробности романа с Гузеевой «Столько ненависти и агрессии»: Лариса Гузеева в шоке от гнева фанатов после смены своего образа



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