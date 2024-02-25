Музыканта Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом

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Основателя музыкальной группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию столичной больницы с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что днём 25 января 76-летнему Алибасову стало плохо, ему потребовалась срочная медицинская помощь.
На момент госпитализации заслуженный артист России находился в состоянии оглушения.
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Анастасия Чинкова