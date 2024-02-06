Михаил Боярский приехал на плановую госпитализацию в Мариинскую больницу

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Народный артист РСФСР Михаил Боярский приехал в Мариинскую больницу для прохождения плановой госпитализации, об этом сообщает 78.ru.
По информации СМИ, артист прибыл в больницу самостоятельно, при этом, отвечать на вопросы журналистов он отказался.
Как удалось выяснить, Боярский приехал в Мариинскую больницу на плановую госпитализацию. Ему должны сделать коронарографию и стентирование.
27 ноября артист был экстренно госпитализирован в медучреждение с инфарктом. Предполагалось, что проблемы с сердцем у него возникли на фоне осложнений после перенесённого коронавируса.
В конце декабря супруга Боярского привезла его в больницу для планового осмотра, однако, врачи решили оставить его в стационаре для наблюдения.
Читайте также:
Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
«112»: Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан попала в больницу в Петербурге
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
Как удалось выяснить, Боярский приехал в Мариинскую больницу на плановую госпитализацию. Ему должны сделать коронарографию и стентирование.
В конце декабря супруга Боярского привезла его в больницу для планового осмотра, однако, врачи решили оставить его в стационаре для наблюдения.
Читайте также:
Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
«112»: Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан попала в больницу в Петербурге
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
Евгения Парфентьева