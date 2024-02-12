Глава Пентагона вновь попал в больницу

Фото: defense.gov
Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали для осмотра из-за проблем со здоровьем, передает РИА Новости.
«Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем», — говорится в сообщении.По информации Пентагона, об этом случае были уведомлены заместитель Остина, глава комитета начальников штабов, а также Белый дом и конгресс. Отмечается, что министр продолжает исполнять свои обязанности.
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