Музкритик Бабичев предрёк скорое появление преемницы Пугачёвой

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал предположение о том, что в российском шоу-бизнесе в ближайшее время может появится преемница Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой, которая займёт ее место.
При этом, по его мнению, произойдёт это без участия и помощи самой Пугачёвой.
Ранее сообщалось, что дочь Аллы Пугачёвой, российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. Стоимость выступления Орбакайте увеличилась с 4,5 до 5,5 млн рублей.
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«Возможно, преемница Пугачевой появится, но точно не по воле самой Пугачевой. Я не верю, что сейчас Пугачева что-то может решить. Это тяжело на расстоянии. Уверен, что она не очень понимает, кто её друг, кто враг, позиции сильно пошатнулись. Преемница, яркая певица появится в ближайшее время. Но сомневаюсь, что в этом поможет талант-шоу, в том числе «Голос», — поделился в беседе с NEWS.ru Бабичев.
Ранее сообщалось, что дочь Аллы Пугачёвой, российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. Стоимость выступления Орбакайте увеличилась с 4,5 до 5,5 млн рублей.
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Мелисса Тимофеева