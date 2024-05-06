Уехавшая в США Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию из-за денег

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. Стоимость выступления Орбакайте увеличилась с 4,5 до 5,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В настоящее время певица планирует организовать тур по десяти городам США и Канады. До этого Орбакайте может выступить на корпоративах и концертах в России. По словам окружения знаменитости, в американских пабах отсутствует спрос на выступления Орбакайте с ценником 350-450 долларов.
Уточняется, что райдер Орбакайте остался прежним. В него входят люксовые отели, автомобили, охрана и полная конфиденциальность.
Ранее сообщалось, что певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что райдер Орбакайте остался прежним. В него входят люксовые отели, автомобили, охрана и полная конфиденциальность.
Ранее сообщалось, что певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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