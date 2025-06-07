«На 10 лет моложе»: Шаляпин вышел на связь после пластической операции
Прохор Шаляпин выложил видео после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин выложил видео в соцсетях после пластической операции. В кадре можно увидеть исполнителя с перебинтованной головой. При этом, судя по голосу мужчины, он полон оптимизма.
«Я все-таки решился на эту чудесную процедуру, сделал ее у лучшего пластического хирурга страны», — сказал Прохор Шаляпин.После этого пациент повернул камеру, обращаясь к врачу с вопросом о том, что его ждет в результате. По словам доктора, звезда эстрады будет выглядеть минимум на десять лет моложе своего возраста.
Перед этим стало известно, что пластику сделал фигурист Евгений Плющенко. Пока неизвестно, о каких манипуляциях идет речь, но фанаты предполагают, что мужчине подтянули веки. Обозреватели подчеркнули, что лицо спортсмена стало выглядеть более выразительным.
*Запрещен в РФ