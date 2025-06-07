«На 10 лет моложе»: Шаляпин вышел на связь после пластической операции

07 июня 2025, 15:28

Прохор Шаляпин выложил видео после пластической операции

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин выложил видео в соцсетях после пластической операции. В кадре можно увидеть исполнителя с перебинтованной головой. При этом, судя по голосу мужчины, он полон оптимизма.







«Я все-таки решился на эту чудесную процедуру, сделал ее у лучшего пластического хирурга страны», — сказал Прохор Шаляпин.