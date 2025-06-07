Мари Краймбрери оставит ребенка ради выступления на премии

Мари Краймбрери и DAVA (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)

Мари Краймбрери оставит ребенка ради выступления на премии. Об этом стало известно из социальных сетей.



Организаторы премии МУЗ-ТВ объявили об участии в концерте исполнительницы, которая недавно стала мамой. Это выступление станет первым для Краймбрери после родов.

«В этом году Мари готовит одну из самых ярких постановок Церемонии», — написали организаторы.

Краймбрери, которая в этот вечер оставит ребенка дома, подтвердила в своем блоге планы выступить с номером на премии.

Напомним, Мари Краймбрери родила дочь в мае этого года. Отцом ребенка является блогер и певец Давид Манукян (DAVA).

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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