07 июня 2025, 15:13

Мари Краймбрери и DAVA (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)

Мари Краймбрери оставит ребенка ради выступления на премии. Об этом стало известно из социальных сетей.





Организаторы премии МУЗ-ТВ объявили об участии в концерте исполнительницы, которая недавно стала мамой. Это выступление станет первым для Краймбрери после родов.





«В этом году Мари готовит одну из самых ярких постановок Церемонии», — написали организаторы.