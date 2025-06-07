Мари Краймбрери оставит ребенка ради выступления на премии
Мари Краймбрери оставит ребенка ради выступления на премии. Об этом стало известно из социальных сетей.
Организаторы премии МУЗ-ТВ объявили об участии в концерте исполнительницы, которая недавно стала мамой. Это выступление станет первым для Краймбрери после родов.
«В этом году Мари готовит одну из самых ярких постановок Церемонии», — написали организаторы.
Краймбрери, которая в этот вечер оставит ребенка дома, подтвердила в своем блоге планы выступить с номером на премии.
Напомним, Мари Краймбрери родила дочь в мае этого года. Отцом ребенка является блогер и певец Давид Манукян (DAVA).
*Запрещен в РФ