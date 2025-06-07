«Шпингалет с бородой»: Джебисашвили прошлась по Сердюкову на шоу «Сокровища императора»
Лина Джебисашвили назвала Сердюкова «шпингалетом» на шоу «Сокровища императора»
Экстрасенс Лина Джебисашвили раскритиковала новоиспеченного мужа Ксении Бородиной Николая Сердюкова на шоу «Сокровища императора». Отмечается, что, по мнению пользователей сети, мужчина ведет себя агрессивно.
«Коля еще ведет себя по-хамски. Он, конечно, старается, но в Ксюше я вижу больше любви. Этот шпингалет с бородой — фиг пойми, кто такой. Он просто выпендривается. Пусть возьмет, скорее кошку, и едет домой!» — сказала медиум.
Между тем между супругами произошла ссора, в ходе которой Бородина повысила голос, заявив возлюбленному «хватит орать!», а тот заявил перед этим «я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь». Разговор на повышенных тонах случился, когда Николай упал в лужу. Однако стоит учесть, что телеведущая защищает своего избранника от нападок со стороны.