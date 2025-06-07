«Шпингалет с бородой»: Джебисашвили прошлась по Сердюкову на шоу «Сокровища императора»

Лина Джебисашвили назвала Сердюкова «шпингалетом» на шоу «Сокровища императора»
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram/@borodylia0803)

Экстрасенс Лина Джебисашвили раскритиковала новоиспеченного мужа Ксении Бородиной Николая Сердюкова на шоу «Сокровища императора». Отмечается, что, по мнению пользователей сети, мужчина ведет себя агрессивно.



«Коля еще ведет себя по-хамски. Он, конечно, старается, но в Ксюше я вижу больше любви. Этот шпингалет с бородой — фиг пойми, кто такой. Он просто выпендривается. Пусть возьмет, скорее кошку, и едет домой!» — сказала медиум.

Между тем между супругами произошла ссора, в ходе которой Бородина повысила голос, заявив возлюбленному «хватит орать!», а тот заявил перед этим «я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь». Разговор на повышенных тонах случился, когда Николай упал в лужу. Однако стоит учесть, что телеведущая защищает своего избранника от нападок со стороны.
Никита Кротов

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