На 69-м году жизни скончался актёр из «Следствие ведут знатоки» Владимир Ершов

15 марта 2026, 19:41

Владимир Ершов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Ушёл из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов. Об этом информирует пресс-служба Театра на Бронной.





Широкому зрителю артист известен по ролям в сериалах «Следствие ведут знатоки» и «Бригада». Актёру было 68 лет. О причинах смерти Ершова не известно.

«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актёра Владимира Ершова. <…> Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актёру», — говорится в сообщении театра.