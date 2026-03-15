На 69-м году жизни скончался актёр из «Следствие ведут знатоки» Владимир Ершов
Ушёл из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов. Об этом информирует пресс-служба Театра на Бронной.
Широкому зрителю артист известен по ролям в сериалах «Следствие ведут знатоки» и «Бригада». Актёру было 68 лет. О причинах смерти Ершова не известно.
«С огромным прискорбием сообщаем о кончине актёра Владимира Ершова. <…> Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память великому актёру», — говорится в сообщении театра.Владимир Ершов родился в 1957 году. В 1984 году он окончил Школу-студию МХАТ и сразу поступил в труппу Театра на Бронной. На его сцене артист исполнял роли в спектаклях «Дон Жуан», «Капитанская дочка», «Жиды города Питера», «Ревизор» и «Салемские ведьмы». В разные годы Владимир Александрович работал с режиссёрами Анатолием Эфросом, Александром Дунаевым и Евгением Лазаревым.