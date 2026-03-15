«Ролевая модель»: Отар Кушанашвили назвал певца SHAMAN «тупым» и лицемерным

15 марта 2026, 17:18

Журналист Отар Кушанашвили усомнился в интеллекте SHAMAN и мотивах его друзей

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Журналист Отар Кушанашвили в интервью Светлане Бондарчук раскритиковал певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). В беседе Отар усомнился в искренности чувств артиста к жене Екатерине Мизулиной и его интеллектуальных способностях.





Кушанашвили заявил, что нельзя одновременно защищать нравственность, целоваться при школьниках и «лизать Байкал». По его словам, любовь к Родине не требует громких демонстраций, в отличие от чувств к женщине.



«Мне кажется, люди, выбравшие его ролевой моделью, просто не рассчитали, что у него мозгов меньше, чем у отариковского кота. И теперь они оправдывают его походами к Корчевникову. Жалко, что из парня, наверное, замечательного в быту... Наверное, он замечательный сын. По его лицу видно, что он глупый, что он добрый. Но он тупой!» — заявил журналист.