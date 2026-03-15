Отар Кушанашвили сравнил свою 20-летнюю разлуку с сыном с трагедией Баскова
Журналист Отар Кушанашвили в интервью Наталье Подольской сравнил свои проблемы с детьми от бывшей жены с ситуацией Николая Баскова, который почти 20 лет не видит сына.
После развода в 2008 году Басков оставил семье имущество, но бывшая жена запретила ему видеться с сыном и уехала из России. Певец надеялся на встречу, когда ребёнок повзрослеет, но этого не случилось.
Кушанашвили рассказал, что у него аналогичные проблемы с мальчиком от экс-супруги Марии Якимовой. Женщина препятствовала их общению, и журналист, как и Басков, ждал «зова крови».
«О попытках сына связаться со мной я даже не слышал. Он учился, говорят, за границей. Я до какого‑то момента отслеживал его жизнь. Надо отдать ему должное, сын не присутствует в соцсетях. Такой, знаешь, герметичный парубок. Юноша, который живёт в своём мире. Меня это бесконечно радует», — рассказал шоумен.С остальными девятью детьми у Кушанашвили проблем нет.