«Чуть не убила»: звезда «Битвы экстрасенсов» Ирина Певчая о парных родах

Ирина Певчая и Александр Саков (Фото: соцсети)
Звезды мистического проекта «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков родили сына-первенца. Женщина рассказала в соцсетях о том, как прошли парные роды. Процесс шокировал обоих супругов.
«…Это самый жуткий день рождения, на котором я когда-либо была. Я чуть не убила, наверное, акушерок ногой. У меня начались судороги в ногах, и я начала ими махать. А у Александра просто был шок. Еще выяснилось, что я послала акушерку. Простите меня, я этого не помню», — прокомментировала Певчая на видео.Александр Саков не жалеет, что находился рядом с женой, несмотря на пережитый стресс. Оба новоиспеченных родителя выглядели уставшими.
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