Измена мужа, тайный развод с бизнесменом из Армении и дети, поразительно похожие на Киркорова: как сейчас живёт Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая (Фото: соцсети)
В нулевые певица и актриса Анастасия Стоцкая ворвалась на театральные подмостки с мюзиклом «Чикаго», продюсером которого выступил Филипп Киркоров, позже он помогал артистке закрепиться на отечественной эстраде.
Сейчас о Стоцкой мало известно широкому зрителю, однако она продолжает выступать, участвует в разных театральных проектах. О карьере и личной жизни певицы, и почему её дети так похожи на детей Киркорова, читайте в материале «Радио 1».
Анастасия Стоцкая (Фото: соцсети)
Была влюблена в российского поп-короля
Многие считали, что между Стоцкой и Киркоровым был роман. Спустя годы артисты рассказали о своих отношениях.
Анастасия утверждала, что в юности была сильно влюблена в певца, который тогда был женат на Алле Пугачёвой. По словам Стоцкой, она не собиралась рушить этот брак. Киркоров и вовсе называл Анастасию «единственной любовью всей своей жизни» и считал, что между ними существует «кармическая связь».
Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (Фото: соцсети)
Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая по сей день поддерживают дружеские отношения. Певица призналась в передаче «Секрет на миллион», что до сих пор у неё дыхание перехватывает при виде его.
Два неудачных брака
Стоцкая дважды была замужем.
Первым её избранником стал актёр Алексей Секирин, известный ролью Женечки в ситкоме «Счастливы вместе». Влюблённые не только расписались в загсе, но и тайно венчались в одном из храмов Костромы.
К сожалению, через 5 лет они расстались, по слухам, из-за неверности Алексея. Оказывается, его очередная любовница забеременела и решила рожать. Об этом Анастасия узнала, когда Секирин стал папой.
Анастасия Стоцкая с детьми (Фото: соцсети)
Во второй раз артистка вышла замуж за бизнесмена из Армении Сергея Абгаряна. Они познакомились во время отдыха в Дубае. В браке у пары родились сын Саша (2011 год) и дочь Вера (2017 год).
Долгое время Анастасия ничего не рассказывала о личной жизни, но в 2019 году призналась, что с Сергеем они разошлись. Стоит отметить, что лишь в 2023 году они официально расторгли брак. Бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.
Сходство сына и дочери Стоцкой с детьми Киркорова
Многие отмечают, что дети Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой очень похожи внешне, особенно сыновья. Однако, артисты убеждают всех, что их наследники не родственники. По версии поп-короля, это как раз то «мистическое и кармическое», о чем он говорил ранее и не раз.
Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров (Фото: соцсети)
У Стоцкой другая версия. Певица уверена, что её второй муж похож на Филиппа Бедросовича, вот и дети тоже похожи. По её мнению, люди верят только в то, во что им хочется верить.
Нынешняя жизнь
Анастасии Стоцкой 42 года. Певица продолжает играть в мюзиклах, но на большой сцене появляется нечасто. Живёт вместе со своими детьми. С 2021 года встречается с артистом мюзиклов Александром Казьминым.
Анастасия Стоцкая (Фото: соцсети)
После событий 2022 года певица не уехала. Она даже участвовала в мероприятии, которое организовал Центральный академический театр Российской армии. Все вырученные средства были отправлены участникам СВО.
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