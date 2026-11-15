На концерте Niletto произошла драка
В Екатеринбурге после концерта Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) в МТС Live Холле произошла давка и драка. Об этом сообщает URA.RU в телеграм.
Мероприятие прошло с полным аншлагом — все билеты раскупили. Инцидент случился после выступления: в зоне гардероба образовалась толпа, между некоторыми посетителями завязалась драка, пишет URA.RU.
Один из читателей издания @e1_news отметил, что сотрудников охраны было недостаточно для такого количества посетителей. На видеозаписях видно, как охранники пытаются усмирить двух агрессивно настроенных мужчин, а еще один работник площадки повалил женщину на пол и оттащил ее в сторону.
В УМВД заявили, что официальных сообщений о происшествии не поступало. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.
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