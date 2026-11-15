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На концерте Niletto произошла драка

В Екатеринбурге на концерте Niletto произошла драка и давка
Даниил Прытков (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В Екатеринбурге после концерта Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) в МТС Live Холле произошла давка и драка. Об этом сообщает URA.RU в телеграм.



Мероприятие прошло с полным аншлагом — все билеты раскупили. Инцидент случился после выступления: в зоне гардероба образовалась толпа, между некоторыми посетителями завязалась драка, пишет URA.RU.

Один из читателей издания @e1_news отметил, что сотрудников охраны было недостаточно для такого количества посетителей. На видеозаписях видно, как охранники пытаются усмирить двух агрессивно настроенных мужчин, а еще один работник площадки повалил женщину на пол и оттащил ее в сторону.

В УМВД заявили, что официальных сообщений о происшествии не поступало. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.

Никита Кротов

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