15 ноября 2026, 11:41

В Екатеринбурге на концерте Niletto произошла драка и давка

Даниил Прытков (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В Екатеринбурге после концерта Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) в МТС Live Холле произошла давка и драка. Об этом сообщает URA.RU в телеграм.