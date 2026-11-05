«Я как свидетель в суде»: Niletto рассказал, что стоит за его постом в поддержку Джигана

05 ноября 2026, 18:32

Niletto объяснил, почему публично поддержал Джигана на фоне семейного конфликта

Niletto (Фото: Instagram* / @niletto_official)

Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) объяснил в шоу Иды Галич «Есть вопросики», почему решил публично высказаться в поддержку Джигана на фоне его семейной драмы. По словам певца, его поступок был продиктован принципами мужской дружбы и личным опытом общения с рэпером.





За время знакомства они успели многое пережить вместе, в том числе провести немало времени в спортзале, который Данил считает особенным местом. Именно там, как отметил артист, Джиган смог раскрыться с другой стороны.





«Там, наедине друг с другом, вы реально понимаете: нормальный ты чел или, как сказал бы Дэн, петушара какой-то», — рассказал Niletto.

«Я не поддерживал никого в этом посте. Я написал то, что я видел и то, что я знаю. Это не мнение касаемо ситуации Оксаны и Джигана и его семьи, это факт. Я написал: я знаю Джигу 2 года с такого-то дня. И за эти 2 года каждый раз, когда мы виделись, я видел его таким-то. Я как свидетель в суде, которого вызывают и спрашивают», — пояснил певец.