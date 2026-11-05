«Я как свидетель в суде»: Niletto рассказал, что стоит за его постом в поддержку Джигана
Niletto объяснил, почему публично поддержал Джигана на фоне семейного конфликта
Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) объяснил в шоу Иды Галич «Есть вопросики», почему решил публично высказаться в поддержку Джигана на фоне его семейной драмы. По словам певца, его поступок был продиктован принципами мужской дружбы и личным опытом общения с рэпером.
За время знакомства они успели многое пережить вместе, в том числе провести немало времени в спортзале, который Данил считает особенным местом. Именно там, как отметил артист, Джиган смог раскрыться с другой стороны.
«Там, наедине друг с другом, вы реально понимаете: нормальный ты чел или, как сказал бы Дэн, петушара какой-то», — рассказал Niletto.При этом Данил, настоящее имя которого — Данил, подчеркнул, что его публикация не была попыткой занять чью-либо сторону в конфликте между Джиганом и его бывшей женой Оксаной Самойловой. Он утверждает, что просто поделился собственными наблюдениями и рассказал о том, каким знает рэпера за время их знакомства.
«Я не поддерживал никого в этом посте. Я написал то, что я видел и то, что я знаю. Это не мнение касаемо ситуации Оксаны и Джигана и его семьи, это факт. Я написал: я знаю Джигу 2 года с такого-то дня. И за эти 2 года каждый раз, когда мы виделись, я видел его таким-то. Я как свидетель в суде, которого вызывают и спрашивают», — пояснил певец.Niletto также признался, что не ожидал столь резкой реакции на свою публикацию. По его словам, пользователи стали оспаривать его слова, критиковать артиста и даже призывать к его отмене, хотя он, как настаивает Данил, не высказывал оценок семейной ситуации, а лишь описывал личный опыт общения с Джиганом.