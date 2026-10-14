Стало известно, сколько миллионов заработает Niletto на концерте

14 октября 2026, 17:52

Концерт Niletto может принести более 26 млн рублей

Niletto (Фото: Instagram* / @niletto_official)

Niletto готовится устроить масштабную танцевальную вечеринку в Москве 4 ноября. Артист обещает динамичное шоу без медленных композиций и пауз между песнями. Знакомые поклонникам хиты прозвучат в новых аранжировках. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».