Стало известно, сколько миллионов заработает Niletto на концерте
Niletto готовится устроить масштабную танцевальную вечеринку в Москве 4 ноября. Артист обещает динамичное шоу без медленных композиций и пауз между песнями. Знакомые поклонникам хиты прозвучат в новых аранжировках. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Стоимость билетов варьируется от 3 800 до 20 000 рублей. Если площадка будет заполнена полностью, выручка от продажи билетов, по предварительным оценкам, может превысить 26 миллионов рублей. При этом речь идёт о потенциальных сборах, а не о чистой прибыли артиста: расходы на организацию шоу в эту сумму не включены.
Однако перед ноябрьским выступлением певцу предстоит справиться с последствиями недавнего скандала. После публичной поддержки Джигана некоторые зрители начали возвращать билеты на концерт Niletto в Брянске. В итоге мероприятие отменил организатор.
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