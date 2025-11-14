На певца Александра Серова подали в суд
На певца Александра Серова подали в суд иск, касающийся воспитания детей. Об этом пишет РИА Новости.
Судебное разбирательство было инициировано 7 ноября. Имя истца не разглашается, подробности предъявленного обвинения пока не раскрываются. Сам Серов в настоящее время отказывается от комментариев по этому вопросу.
Следует отметить, что у музыканта есть две дочери. Официально он признает только одну из них — Мишель. С Кристин, рожденной вне брака, у Серова, по информации СМИ, сложные отношения. Помимо этого, певцу приписывается родство с девушкой по имени Алиса, которую иногда называют его третьим ребенком.
