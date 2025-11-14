Видео драки Артема Дзюбы с актером Поповым появилось в Сети

14 ноября 2025, 05:46

Super: Артем Дзюба устроил драку с футболистом Поповым

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

Российский футболист Артем Дзюба вышел из себя и набросился с кулаками на актера Павла Попова. Кадры с места событий опубликовало издание Super.





Оба мужчины встретились на неизвестном мероприятии. В ход пошел взаимный искрометный юмор, однако одну из шуток нападающий не оценил. Судя по всему, она касалась пикантного видео с Дзюбой, которое слили в Сеть несколько лет назад.



«Может, видосы свои покажешь?» — обратился Попов к футболисту.

