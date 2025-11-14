Достижения.рф

Видео драки Артема Дзюбы с актером Поповым появилось в Сети

Super: Артем Дзюба устроил драку с футболистом Поповым
Артем Дзюба (Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов)

Российский футболист Артем Дзюба вышел из себя и набросился с кулаками на актера Павла Попова. Кадры с места событий опубликовало издание Super.



Оба мужчины встретились на неизвестном мероприятии. В ход пошел взаимный искрометный юмор, однако одну из шуток нападающий не оценил. Судя по всему, она касалась пикантного видео с Дзюбой, которое слили в Сеть несколько лет назад.

«Может, видосы свои покажешь?» — обратился Попов к футболисту.
Очевидцы бросились разнимать драчунов. По предварительной информации, никто из них не пострадал.
Напомним, в 2020 году в Сети начало распространяться видео интимного содержания с российским футболистом. Смартфон нападающего взломали злоумышленники и загрузили в интернет нашумевший ролик, который, как оказалось, помнят до сих пор.
Александр Огарёв

