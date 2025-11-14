Самойлова вышла на связь с подписчиками в «разобранном» виде и пожаловалась на тяготы жизни
Блогер Самойлова в слезах пожаловалась на усталость от работы
Блогер Оксана Самойлова откровенно поделилась с подписчиками своим тяжёлым эмоциональным состоянием, признавшись, что полностью исчерпала внутренние ресурсы. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Знаменитость объяснила, что не в силах больше справляться с огромным объёмом рабочих обязательств, которые на неё возложены. По словам Самойловой, её ежедневный график предельно насыщен.
Модели приходится постоянно участвовать в съёмках разнообразных проектов, тратить время на макияж, укладку, подбор нарядов, работать под жаркими софитами — и так без перерывов, без выходных и отпусков вплоть до Нового года.
«Моя жизнь мне не принадлежит... Мне кажется, это началось недели две назад. У меня нет выходных. Это бесконечный процесс, непрекращающийся. Я вчера еду в два часа ночи со съемки и понимаю, что моя психика и мое тело просто не могут больше существовать в таком режиме», — пожаловалась звезда.Знаменитость призналась, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации. По словам Самойловой, очередной день начался для нее с эмоционального выгорания, а дальше все пошло по стандартному графику.
«Все расписано на сто лет вперед, все заранее готовится. И что мне делать? Я сегодня проснулась, поплакала, оделась и поехала...», — поделилась модель.