На Сергея Шнурова подали в суд за пропаганду асоциального образа жизни

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В Замоскворецкий суд Москвы подан иск против лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и компании Google. Первого обвиняют в пропаганде асоциального образа жизни и неуважению к обществу, а Google, как владельца YouTube, — в распространении всего этого.
Google в иске указан в качестве соучастника Шнурова. По мнению Морозова, на YouTube, принадлежащем компании, юные и неокрепшие умы могут легко найти там клипы группы «Ленинград», послушать и посмотреть их и тут же страшным образом развратиться, опуститься и испортиться. Как результат — Морозов требует взыскать со Шнура 10 миллионов рублей.
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