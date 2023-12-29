Стало известно об отъезде Игоря Николаева в Дубай

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Российский певец Игорь Николаев отправиться в Дубай, где выступит в рамках «Рождественских вечеров».
Как отмечает utro.ru, после артист уже оправился после проблем со здоровьем, и поездка в Дубай стане т первым заграничным выступлением Николаева после выздоровления. Поклонники артиста пожелали ему удачных полёта и выступления.
Ранее сообщалось, что другого российского артиста Филиппа Киркорова заменили в фильме «Иван Васильевич меняет всё», пересняв сцены с артистом. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
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Ранее сообщалось, что другого российского артиста Филиппа Киркорова заменили в фильме «Иван Васильевич меняет всё», пересняв сцены с артистом. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
«Как мы можем подтвердить или опровергнуть? Мы откуда знаем? У нас нет такой информации», — отметила в беседе с RT Успенская.Читайте также:
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